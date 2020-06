Le mix du jour : le meilleur d’Anfernee Simons cette saison

Très discret lors de sa première saison à Portland, Anfernee Simons avait abordé la seconde avec une étiquette aussi prestigieuse que lourde à porter.

En effet, Neil Olshey avait déclaré en juin 2019 que l’ancien lycéen, qui n’est pas passé par l’université, était le « joueur le plus talentueux qu’on ait drafté depuis que je suis arrivé ici, du point de vue du talent naturel ». Pas mal quand on rappelle que le GM des Blazers a notamment sélectionné Damian Lillard ou C.J. McCollum.

Sur certaines rencontres, on comprend que le dirigeant de la franchise de l’Oregon pense ainsi. Avec un peu moins de 22 minutes de moyenne en sortie de banc sur les lignes arrières, Anfernee Simons a montré ses qualités offensives et athlétiques. Mais seulement à dose homéopathique et surtout en début de saison. Ensuite, son physique un peu frêle, des défenses plus alertes face à lui et la fatigue ont eu raison de ses performances.

« On a placé Anfernee dans un rôle plus avancé, et ce dans une chronologie accélérée par rapport aux autres extérieurs draftés avant lui, parce qu’il est un élément essentiel de notre effectif pour la suite et parce que son talent le justifie. Les minutes qu’il a jouées cette saison finiront par payer à long terme », se justifiait Neil Olshey.

Le jeune talent a fini la saison, avant la reprise fin juillet, avec 8.8 points à 40 % de réussite et 2.3 rebonds par match. Lui-même a reconnu ses difficultés, qui ont conduit Terry Stotts à lui préférer Gary Trent Jr. depuis février.

« C’était comme grimper une montagne très abrupte », nous expliquait-il, fin mars, pour évoquer sa deuxième saison dans la ligue. « J’ai beaucoup d’émotions mélangées, surtout après les matches. Ce sont probablement les moments les plus difficiles. Je ne pensais pas que ça allait être si difficile. »