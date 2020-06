Nikola Milutinov loin des Spurs

Drafté au premier tour par les Spurs en 2015, Nikola Milutinov ne rejoindra pas la NBA puisqu’après cinq ans à l’Olympiakos, il vient de s’engager au CSKA Moscou. À l’écouter, San Antonio n’a jamais cherché à le faire venir…

« Pour aller là-bas, il faudrait que j’y sois invité » a-t-il ainsi expliqué à Eurohoops. « Je n’ai jamais eu de retour officiel de leur part. Ce n’était que des discussions. Ils n’ont jamais été sérieusement intéressés par moi, et je ne peux pas y aller de moi-même. Il fallait qu’ils me montrent qu’ils me voulaient, et ils ne l’ont pas fait ces dernières années. Je ne le regrette pas. »

Vu à la dernière Coupe du monde, le Serbe est aujourd’hui l’un des meilleurs intérieurs du Vieux Continent, dans un style à l’ancienne puisqu’il ne s’écarte quasiment jamais et qu’il se concentre sur le rebond et les tirs près du cercle. Un profil aujourd’hui rare en NBA, mais il n’exclut pas un jour de franchir l’Atlantique. « Je ne pense pas à la NBA car je sais où je serai la saison prochaine. Peut-être que dans le futur, j’y penserai à nouveau. »

Comme il s’est engagé pour trois saisons avec le CSKA, il faudra peut-être attendre 2023. Il n’aura que 28 ans.