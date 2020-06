Marc Gasol ne pense pas du tout à la retraite

Double champion d’Europe, double vainqueur de la Coupe du Monde et champion NBA, un titre qu’il a célébré à sa juste valeur, Marc Gasol a encore du carburant dans le moteur, comme il l’a confié lors d’un chat organisé par la fédération espagnole lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de prendre sa retraite à Memphis un jour ?

« Retourner à Memphis pour prendre ma retraite ? Je n’ai même pas encore réfléchi à franchir cette étape qui serait de mettre fin à ma carrière, » a-t-il notamment déclaré. « Je suis heureux d’avoir surmonté les problèmes physiques que j’ai eus pendant l’année. Et j’ai pu utiliser ce temps pour m’améliorer et travailler dur. Maintenant, j’ai cette énergie et ce plus ».

« Ultimo Baile » avec les JO en 2021 ?

Comme source de motivation qui va le pousser à se lever chaque matin, il y a également les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Ce sera sa dernière olympiade qu’il espère disputer en compagnie de son frère, Pau.

« La compétition avec l’équipe nationale est toujours un objectif. L’équipe nationale vous donne un sentiment unique, c’est une occasion très spéciale et nous représentons de nombreuses personnes qui jouent au basket, des garçons et des filles de toutes les villes. Je profite de chaque occasion qui se présente pour faire de mon mieux ».

Le pivot des Raptors reste également mobilisé pour cette fin de saison qui s’annonce déjà très mouvementée mais au cours de laquelle Toronto aura gros à jouer, en remettant son titre de champion en jeu.

« Maintenant, on ne parle plus de savoir s’il faut ou non jouer, mais de comment et quand, » a-t-il poursuivi. « J’ai essayé de vivre cette situation en en tirant quelque chose de positif. C’est ma façon de faire face à tout. Il est vrai que ce sont des moments de grande incertitude et qu’il y a même un processus de peur, mais maintenant nous commençons à en voir la fin ».