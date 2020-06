The Basketball Tournament débutera avant la reprise de la NBA

Créé en 2014, « The Basketball Tournament » est une compétition qui met aux prises des joueurs issus essentiellement de la même université. Peu médiatisée malgré les présences, sur le banc, de Chris Paul ou de DeMarcus Cousins, cette ligue s’est fait un nom en février dernier en inspirant la NBA pour relancer la All-Star Game avec la Elam Ending, cette fin de match basée sur un score à atteindre.

Une idée qui a braqué les projecteurs sur cette ligue d’été, et ses dirigeants ont annoncé que l’édition 2020 se déroulerait du 4 au 14 juillet à Colombus, où les joueurs des 24 équipes seront dans une « bulle ».

ESPN a prévu de diffuser tout le tournoi, et il s’agira de la première compétition de basket diffusée en direct à la télévision depuis la pandémie de coronavirus. Évidemment, les dirigeants des autres ligues suivront de très près cette édition, et notamment la gestion sanitaire. Dans le règlement, on découvre ainsi que les joueurs et le staff seront régulièrement testés et qu’une équipe sera exclue de la compétition si un joueur est testé positif.

Parmi les anciens joueurs NBA qui seront présents, il y aura Joe Johnson, MVP de la Big3 en 2019.