Matches d’entraînement, calendrier, training camp… Les nouveaux détails de la reprise de la saison NBA

La NBA a communiqué de nouvelles informations aux 22 franchises qui rejoindront Orlando pour terminer la saison, et plusieurs médias américains (ESPN, New York Times, The Athletic) s’en font l’écho. Confirmation : la fin de saison régulière débutera le 30 juillet, et non le 31, pour se terminer le 14 août, avec huit rencontres par équipe.

Les 15 et 16 août, place à l’éventuel tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence, avant d’attaquer les playoffs le 17 août. Les Finals débuteront le 30 septembre prochain, et l’éventuel Game 7 se déroulera le 13, et non plus le 12 octobre pour ne pas entrer en concurrence avec la NFL.

Avant la saison régulière, le retour à un entraînement normal s’effectuera en plusieurs étapes. D’abord, à partir d’aujourd’hui, deux membres du staff peuvent travailler avec un joueur.

Jusqu’à présent, une seule personne était autorisée. Ensuite, à partir du 15 juin, tous les joueurs partis à l’étranger devront avoir rejoint la ville de leur franchise. Ce sera le 22 pour les autres, restés au États-Unis.

Les proches des joueurs pourront arriver à partir du 30 août

Le lendemain, le 23 juin, les coaches seront autorisés à participer aux entraînements individuels, tandis que les 22 franchises auront alors une semaine pour tester tous les joueurs avant le départ pour Orlando. Les équipes sont attendues sur place entre les 7 et 9 juillet.

À Disney World, le training camp est prévu du 9 au 29 juillet, et la NBA a annoncé que chaque équipe disputerait trois rencontres amicales (des « scrimmages ») avant la reprise officielle de la saison régulière, plus exactement entre les 21 et 29 juillet.

En parallèle, la NBA discute toujours avec les huit autres équipes, qui ont en terminé avec leur saison, pour organiser des entraînements et/ou des rencontres. Par ailleurs, la ligue a fixé au 30 août l’arrivée possible de proches, c’est-à-dire à la fin du premier tour des playoffs lorsqu’il ne restera plus que huit équipes sur place.