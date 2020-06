Reprise de la NBA : des joueurs sous contrat l’an passé pourront finalement être appelés

Le plan de reprise de la NBA n’est pas gravé dans le marbre, et qu’il s’agisse des dates ou des effectifs, ça peut évoluer. Ainsi jeudi, on a appris que la saison devrait reprendre le 30 juillet, au lieu du 31. Du côté de The Athletic, on explique que la ligue envisage de modifier la liste des joueurs éligibles pour intégrer un effectif. Initialement, seuls des joueurs sous contrat en G-League ou en NBA en 2019/20 pouvaient être signés pour la fin de la saison.

Finalement, la NBA aurait décidé d’inclure les joueurs qui n’avaient pas décroché de contrat cette saison, et ça concerne par exemple Jamal Crawford, J.R. Smith, Corey Brewer, ou des joueurs revenus de Chine.

Par ailleurs, la NBA aurait aussi accepté que les équipes se rendent à Orlando avec un effectif de 17 joueurs, au lieu des 15 habituels. Ce qui devrait permettre d’ajouter des « two-way contract », ou des joueurs sans contrat.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.