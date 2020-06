Quin Snyder relativise à son tour la brouille entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert

Après l’emballement médiatique qui a suivi les tests positifs au Covid-19 de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, l’heure est à l’apaisement du côté de Salt Lake City, où le Jazz essaie de tourner la page en se projetant sur la saison qui reprendra fin juillet.

Invité dans l’émission « First Take », Quin Snyder a relativisé l’épisode de tension qui a suivi alors que The Athletic avait évoqué une situation devenue irrécupérable entre les deux All-Stars.

Le coach d’Utah met en avant le caractère exceptionnel de l’épreuve traversée par ses deux protégés.

« Je pense qu’il est important de prendre un peu de recul au sujet de ces deux gars. Ce sont deux personnes vraiment formidables et d’excellents joueurs, » a-t-il ainsi déclaré. « C’est la première fois que deux joueurs d’une même équipe – vraiment, je pense, à travers le monde, certainement aux États-Unis et en NBA – ont été diagnostiqués avec ce virus. Vous pouvez imaginer l’émotion, la peur, toutes les sentiments différents qui ont traversé leur esprit. C’est une leçon d’humilité que de penser à ça, et c’est ce que nous essayons de faire. Je pense qu’en ce moment, nous sommes en bonne forme. Et ces gars se préparent à jouer, ils sont aussi excités que n’importe qui dans notre équipe ou dans la ligue ».

Une déclaration qui vient confirmer celles des deux acteurs, mais aussi de Dennis Lindsey, vice-président des opérations basket du Jazz, qui avait assuré que la mésentente entre les deux joueurs serait vite oubliée.