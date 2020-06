Nicolas Batum veut s’engager sur les questions sociales pour son fils

Le 2 juin dernier à Charlotte, Nicolas Batum faisait partie du cortège de manifestants suite à la mort de George Floyd. Il était accompagné de sa femme. Ses coéquipiers Terry Rozier et Jalen McDaniels étaient aussi présents.

Si le Français a fait cette démarche, c’est pour son fils de quatre ans.

« Je veux m’assurer que je fais partie de la solution, afin que plus tard, mon fils n’ait pas à y faire face », explique l’ailier au Charlotte Observer. « Ou s’il doit l’affronter, qu’il ait alors la bonne approche pour se battre. Mon fils va à l’école et il est métis. Je ne veux pas qu’il souffre de préjugés. »

Pour Nicolas Batum, il était nécessaire d’être présent à cette manifestation, en famille.

« Ma femme est blanche, je suis noir et mon père venait du Cameroun. Peu importe sa couleur, mais ma femme a été écœurée par cet événement. On a eu le sentiment qu’il fallait être là pour cette cause. Et c’était magnifique : il y avait des blancs, des latinos, des asiatiques, des vieux… Tous marchaient ensemble. Cela s’est bien passé. »

Des affrontements entre manifestants et policiers ont tout de même été signalés plus tard dans la soirée.