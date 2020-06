L’agence Comsport se sépare de Sekou Doumbouya

C’est par le biais d’un tweet que Bouna Ndiaye a annoncé la nouvelle : l’agence Comsport et lui-même ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Sekou Doumbouya.

« Nous n’étions plus sur la même longueur d’onde » nous a confié Jérémy Medjana, agent chez Comsport lui aussi, évoquant des « regrets » mais une décision « inévitable », et en précisant qu’il était le premier joueur de ce calibre dont la structure se séparait – après quatre ans et demi de collaboration.

Plus jeune joueur de NBA cette année, Sekou Doumbouya avait été drafté en 15e position il y a un an par des Pistons, qui ont eu bien des difficultés à gérer son cas. Sur les terrains d’abord, avec une phase d’attente qui avait été récompensée par une poignée de titularisations remarquées, sur lesquelles l’ailier n’avait pas su capitaliser.

Et en dehors, avec des critiques récurrentes de la part de son entraîneur Dwane Casey, des problèmes au niveau de son éthique de travail, et dernièrement un retour en France pour se confiner, en mettant le club devant le fait accompli. Une accumulation qui a visiblement eu raison de la patience de ses agents.