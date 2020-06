« Bientôt de retour… », promet Trae Young. Les fans des Hawks vont pourtant devoir patienter encore un moment avant de revoir leur meneur à l’œuvre. Atlanta compte parmi les huit équipes qui ne se rendront pas à Orlando pour terminer la saison. Les Hawks pourraient donc ne reprendre la compétition qu’en décembre.

La réaction initiale de Trae Young ? « J’étais énervé, j’étais en colère. Évidemment que je voulais jouer. Je comprends ce que la NBA a fait et je respecte leur décision. Mais je suis assez agacé parce que je veux jouer. »

C’est visiblement pour évacuer cette frustration que Trae Young a enfilé son short, il y a quelques jours, pour participer à un match organisé par une ligue locale de l’Oklahoma, là où le joueur a grandi. Le meneur y a inscrit une quarantaine de points dans une salle pleine à craquer.

« Ça me démangeait juste de jouer, » justifie-t-il. « J’en avais très envie. En fait, c’était l’une des premières fois que je touchais un ballon depuis longtemps. Je voulais m’assurer que je pouvais aller jouer en toute sécurité. Cela faisait longtemps, je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis resté trois mois sans jouer. »

Trae Young assure être en contact avec certains de ses coéquipiers, comme Cam Reddish, Kevin Huerter, John Collins ou le nouveau venu Clint Capela. Ils envisagent de se retrouver pour bosser ensemble à Atlanta ou Las Vegas, lorsque les conditions sanitaires le permettront. « On ne peut pas rester cinq ou six mois sans se voir. On essaie de se projeter vers de nouveaux horizons, pour l’année prochaine. »

Également impliqué dans la mobilisation qui a suivi la mort de George Floyd, le meneur estime qu’il était important pour lui de se montrer : « Je pense qu’il était de ma responsabilité de m’exprimer, surtout dans un moment comme celui-ci. Personnellement, je sais que je ne suis pas seulement un joueur de basket. Cela va au-delà, donc je sais que dans un moment comme celui-ci, j’ai besoin de prendre la parole et de défendre ce qui est juste. »