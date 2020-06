Librairie : « I’ll Show You », l’autobiographie de Derrick Rose

C’est le 17 juin prochain que sortira en France, « I’ll Show You », l’autobiographie de Derrick Rose. Il s’agit d’une « conversation intime » avec Sam Smith, le célèbre auteur des « Jordan Rules« .

En 2012, Derrick Rose était au sommet de son art. Stoppé en pleine gloire par quatre blessures d’affilée au genou, sa

carrière plonge. Quatre ans plus tôt, l’enfant de la banlieue de Chicago vient d’accomplir un rêve improbable : être sélectionné lors de la Draft NBA par les Chicago Bulls, l’équipe qui a fait naître la légende Michael Jordan.

Surnommé « Pooh » – Winnie l’ourson – par sa famille, le meneur est un phénomène : élu meilleur rookie de l’année, il électrifie les fans de NBA. Et en 2011, il deviendra à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le titre de MVP de la ligue.

I’ll Show You est un témoignage sincère et intime, sur son histoire, les douleurs et les controverses qui ont accompagné sa célébrité et sa réussite, jusqu’à sa chute et son retour comme joueur. Une manière de dire : « Je vais vous montrer » … qu’on peut réussir même en étant né dans le quartier le plus dangereux de la ville la plus criminelle au monde.

Editeur : Talent Sports

Disponibilité : 17 juin

Prix public : 21,90 euros

Format : 150 x 240 mm

250 pages

ISBN : 978-2-37815-146-1

Hachette : 5931828