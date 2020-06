Depuis l’arrivée de James Harden à Houston en 2012, les Rockets sont la troisième meilleure équipe de la ligue en saison régulière. En effet, les troupes texanes ont remporté 409 matches.

Seules deux franchises ont fait mieux : Golden State (435) et San Antonio (425 victoires). Un point commun entre ces deux équipes ? Elles sont les seules finalistes de l’Ouest depuis la saison 2012-2013. Ce furent les Spurs en 2013 et 2014, puis les Warriors entre 2015 et 2019.

James Harden et les Rockets sont donc tombés sur de sacrés os dans la conquête du titre. Mais ça n’a pas empêché de générer des critiques autour du meilleur marqueur de la ligue en 2018, 2019 et 2020 et de son style notamment.

« Je ne pense pas que les médias soient très justes avec lui », estime Daryl Morey sur les ondes du podcast The Pomp. « Je pense qu’il est réservé. Il n’est pas un homme de médias. Je pense que ça le blesse. C’est un homme d’une grande qualité, un génie du basket. »

En février dernier, le barbu le plus célèbre de la ligue s’était déjà défendu devant les attaques dont il était la cible sur son style offensif minimaliste.

Quant au reproche de voir Houston caler systématiquement en playoffs et notamment en finale de conférence à deux reprises (2015 et 2018, toujours face aux Warriors), le GM de la franchise assume une partie de la responsabilité, qu’il ne veut pas faire totalement peser sur son All-Star.

« On travaille ensemble depuis huit ans et je ne peux pas avoir de meilleur partenaire pour gagner le titre. En réalité, je me lève souvent le matin en me disant que je le laisse tomber car je n’ai pas réussi à assembler les bons joueurs autour de lui pour remporter une bague. »