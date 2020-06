Les Warriors pas encore certains que Klay Thompson soit totalement remis de sa blessure

Il y a un mois, Klay Thompson dévoilait les images de sa rééducation dans l’optique de se remettre de sa grave blessure au genou, contractée lors des dernières finales NBA.

Mais aujourd’hui encore, une part d’incertitude plane sur l’état de ce genou. Est-il tout à fait remis ?

« On va devoir regarder de plus près quand on le verra, » prévient Bob Myers, le GM de la franchise. « Être à 100% n’a pas le même sens pour tout le monde. Pour vous et moi, c’est le fait de pouvoir marcher dans la rue. Ce n’est pas la même chose pour un joueur de basket. »

Les Warriors aimeraient pouvoir évaluer leur shooteur sur des exercices de un-contre-un, ou deux-contre-deux. Mais le contexte actuel complique ces temps d’observation. Selon le père de Klay, Mychal Thompson, son fils a pu s’entraîner individuellement durant le confinement dans un gymnase de Californie.

« De ce que j’en sais, il se remet bien, » poursuit le dirigeant des Warriors, dont le centre d’entraînement a rouvert il y a une semaine. « Il n’y a pas eu de contretemps. Mais la difficulté de ces derniers mois a été notre incapacité à observer ces progrès comme on le ferait en temps normal. »

Au moins, les Warriors, privés d’invitation pour Orlando, disposent encore de longues semaines devant eux pour pouvoir l’évaluer. « J’imagine qu’à un moment donné, lorsque nous nous réunirons tous ensemble, je pourrai mieux répondre à ces questions. Les gens veulent savoir où il en est. »