Klay Thompson : « Ça me tue d’entendre dire que notre dynastie est terminée »

« Il ne s’agit pas seulement des heures passées à la salle ou de la rééducation. Les barrières psychologiques sont probablement les plus difficiles à passer. »

Le mini documentaire de six minutes publiée cette nuit par Klay Thompson a pour but de mettre à mal ces barrières mentales, presqu’un an après sa rupture d’un ligament du genou dans le Game 6 des Finals NBA. D’abord parce qu’il revient sur toutes les étapes ayant émaillé cette convalescence qu’il a fallu comprendre et accepter. Et puis ce projet en lui-même a sans doute permis à l’arrière de s’occuper pour rester à flots, « Above The Waves ».

En plus de la douleur, de l’appréhension, de la rééducation, le shooteur y aborde rapidement la situation des Warriors pour se motiver. « Ça me tue intérieurement quand j’entends certaines équipes, les médias ou mes pairs dire que notre dynastie est terminée, qu’on a bien profité » confie-t-il. « La patience façonne le caractère » enchaîne-t-il tout de suite après, comme pour se calmer et se reconcentrer sur son objectif : revenir encore plus fort.