Thaddeus Young évoque la difficulté d’aborder le racisme avec ses jeunes enfants

« Pourquoi est-ce qu’ils l’ont tué, papa ? » La question est sortie de la bouche du plus jeune des deux fils de Thaddeus Young, âgés de 6 et 9 ans. L’écolier fait évidemment référence à la mort de George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis.

Pour l’ailier fort des Bulls, il n’est pas du tout évident de se positionner face à ce genre de questions.

« C’est très compliqué de répondre parce que je ne veux pas qu’ils aient à grandir en craignant pour leur vie ou qu’ils se disent qu’ils n’ont pas le droit de faire les mêmes choses que les autres. Tu veux offrir le monde à tes enfants. Mais de nos jours, ce n’est plus pareil. Tu ne peux pas faire tout ce que les autres font. Pour être plus précis, un jeune noir ne peut pas faire tout ce que fait un jeune blanc. Ce sont des choses dont il est très, très difficile de parler. C’est une dure réalité et nous devons en parler. »

Appelant récemment sur Twitter à protéger ses « frères et sœurs afro-américains », Thaddeus Young est confronté aux interrogations de ses fils « parce qu’il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux et sur YouTube, ce que tous les enfants regardent maintenant. C’est difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je ne veux pas les plonger dans cette dure réalité. Vous devez y répondre et avoir ces conversations difficiles avec vos enfants. Ce qu’il s’est passé est vraiment triste, mais j’ai aussi terriblement peur avec mes deux jeunes garçons. »