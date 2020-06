John Wall regrette que les Wizards aient laissé filer Trevor Ariza en 2014

En 2014, les Wizards sortent de leur meilleure saison depuis 2008 avec 44 victoires en saison régulière et un second tour des playoffs. Durant l’été, la franchise doit faire des choix avec plusieurs éléments clés libres de tout contrat.

Parmi ces joueurs, Marcin Gortat fut prolongé, mais pas Trevor Ariza, qui a donc pris la direction des Rockets.

Les Wizards avaient rapidement réagi en signant Paul Pierce avec un contrat plus court et moins coûteux. Avec une idée en tête : ne pas plomber les comptes afin de se mettre en position optimale pour tenter de séduire Kevin Durant, originaire de la région et libre en 2016.

Une stratégie manquée, car on sait que l’ailier ira rejoindre les Warriors. Et pour John Wall, outre le fait d’avoir manqué Kevin Durant, c’est d’avoir lâché Trevor Ariza qui fut une erreur.

« On pense encore à ce jour, à 100 %. Je pense que c’est notre plus grosse perte », affirme le meneur pour Team 980. « Comme Durant n’allait pas venir, on devait conserver notre jeune noyau dur. Qu’on me comprenne bien : Paul Pierce était un bon choix. Mais Trevor était très bien, avec son shoot, sa défense. Il était le parfait joueur pour affronter LeBron James. »

Sur le court terme, les Wizards n’en souffriront pas forcément puisqu’ils seront à nouveau en demi-finale de conférence la saison suivante, en 2014-2015. Trevor Ariza reviendra même pour 43 matches en 2018-2019. Mais il est vrai que Washington s’est privé sur le long terme d’un ailier solide pour un joueur vieillissant, en fin de carrière. « The Truth » ne restera même qu’une seule saison, le temps d’inscrire un panier au buzzer en playoffs.