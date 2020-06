Adidas : un deuxième coloris de la YZY Quantum le 25 juin ?

C’est la chaussure qui fait parler d’elle mais que quasiment personne ne peut porter. Annoncée depuis des mois et des mois, la YZY Quantum imaginée par Kanye West est sortie dans des quantités très limitées en février et mai.

Le 25 juin, elle devrait revenir dans un nouveau coloris. À peu près. Car à première vue, la YZY Quantum « Barium » ressemble férocement à la première paire. La différence se joue essentiellement sur l’empiècement qui recouvre les orteils, qui est ici gris foncé.

Pour le reste, l’amorti Boost est toujours là.

En plus de la rapidité, il faudra 250 dollars pour obtenir cette chaussure.

