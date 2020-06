Pourquoi les Blazers ont-ils voté contre le plan de reprise ?

29 franchises ont approuvé le plan de reprise proposé par la NBA, lors de la réunion des propriétaires, validant ainsi le retour de la compétition le 31 juillet prochain. Une seule a donc voté contre : Portland.

Forcément, des questions se posent sur les motivations des Blazers, surtout qu’ils ont été invités à « Disney World » pour tenter d’arracher une place en playoffs. Pourquoi refuser alors ?

D’après ESPN, Portland voulait bien évidemment reprendre la saison, mais pensait qu’un format plus compétitif et innovant était possible. Notamment sur la « lottery », qui ne prendra pas en compte les matches disputés à Orlando.

Du côté de Yahoo!, on avance aussi que les Blazers préféraient une reprise avec 20 équipes et non 22. Sans doute qu’avoir autant de concurrence pour la 8e place en playoffs à l’Ouest (New Orleans, San Antonio, Sacramento et Phoenix) n’est pas le meilleur scénario pour Damian Lillard et compagnie.

Enfin, le vote négatif exprimé par la franchise serait aussi motivé par le retour des joueurs sur le sujet. La propriétaire Jody Allen aurait suivi l’opinion des joueurs, ce qui fut souligné et apprécié par C.J. McCollum.

« On joue pour un groupe de propriétaires qui écoute ses joueurs et qui a du cran. On a dit ce qu’on estimait être la meilleure option et ils ont suivi notre voix. Je félicite nos dirigeants et Jody Allen. »