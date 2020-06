Game 1 – NBA Finals 2010 : les Lakers frappent les Celtics d’entrée

LA Lakers 102 – 89 Boston

Il aura fallu 50 secondes de jeu pour goûter le premier moment chaud de la série, entre Ron Artest et Paul Pierce. Ces deux équipes, ces joueurs, cette rivalité : l’agressivité va jouer un rôle déterminant dans ce duel. Et elle était du côté de la bande à Kobe Bryant (30 points) pour cette première manche.

Boostés par leur public, les Californiens ont mis tranquillement en place leur attaque et ont pris l’ascendant sur des Celtics qui n’ont eux jamais réussi à faire parler leur défense. Le trou s’est creusé après la pause, et il était trop tard pour reprendre le dessus.

« Je savais que cela allait être physique et c’est ce qui est arrivé » notait Pau Gasol après la rencontre, lui qui était attendu face à Kevin Garnett. Et qui a gagné son duel haut la main avec 23 points et 14 rebonds contre 16 points et 4 rebonds à son adversaire. « Il faut être sûr de pouvoir y répondre pour espérer gagner. Le plus positif c’est que toute l’équipe s’est mise au niveau. »

« Il est clair que les Lakers ont été l’équipe la plus physique ce soir » avouait de son côté Doc Rivers. « Ils ont été plus agressifs. Et c’est pour cela que les coups de sifflet ont été en leur faveur. C’est comme ça, c’est la nature humaine » rappelle l’entraîneur. Mais il faudra absolument réagir sur les fameuses « 50/50 balls ». « On peut accepter de perdre car cela fait partie du jeu : on gagne ou on perd. Mais on ne peut accepter de perdre de cette manière » soufflait Paul Pierce. « On était 20 points derrière, ils nous ont battus sur les actions les plus importantes et musclées. Je ne peux pas le supporter. »

Le chiffre le plus parlant : 16-0 en faveur de Los Angeles sur les points en deuxième chance.

Une autre stat que les Celtics ne veulent pas entendre : Phil Jackson possède un bilan de 47-0 dans les séries où il a gagné le premier match…

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Rondo G 39:31 6-14 0-0 1-4 -17 4 6 8 2 0 0 3 2 13 R. Allen G 27:20 3-8 0-2 6-6 -5 0 0 0 2 0 0 1 5 12 K. Perkins C 24:25 2-2 0-0 4-5 -14 1 3 1 1 1 0 0 3 8 P. Pierce F 45:39 6-13 0-4 12-13 -13 0 9 4 3 0 2 0 5 24 K. Garnett F 34:47 7-16 0-0 2-2 -14 2 4 1 1 2 1 1 3 16 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 18:36 1-3 0-0 1-2 -1 1 3 1 1 1 0 1 1 3 R. Wallace 18:12 3-4 1-2 2-2 +3 0 4 0 1 0 1 0 3 9 T. Allen 16:33 1-4 0-0 2-2 -11 0 0 0 2 1 1 1 4 4 N. Robinson 13:01 0-3 0-2 0-0 +10 0 2 4 0 0 0 0 2 0 M. Finley 1:56 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 29-67 1-10 30-36 8 31 19 13 5 5 7 28 89 Percentages: .433 .100 .833 Team Rebounds: 7