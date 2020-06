Pas de trous ou de matière très originale pour la Air Jordan x Off-White « Sail ». Le 25 juillet, cette chaussure beige pourrait presque passer pour une nouveauté tout à fait classique.

Seule l’inscription « Air » au talon rappelle la touche du label de Virgil Abloh. Et encore, pour une fois, le créateur n’a pas imprimé « Shoelaces » sur les lacets. Il suppose peut-être que les acheteurs ont fini par comprendre à quoi servent ces petites ficelles situées sur le haut du pied…

Cette paire plutôt simple et réussie devrait arriver à la fin du mois de juillet, avec un tarif annoncé de 200 dollars.

via Sneakernews et @solebyjc

