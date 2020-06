NBA + Jeux olympiques : Andrew Bogut détaille son programme idéal pour 2021

S’il précisait bien qu’il ne s’agissait pas d’un message de retraite, le petit texte publié par Andrew Bogut la semaine dernière rappelait bien qu’à 35 ans, et avec un physique éprouvé, la pause imposée par l’épidémie de Covid-19 compliquait la sortie du pivot australien.

Cette dernière aurait dû, en toute logique, se faire à la fin de l’été après une dernière campagne avec les Boomers. Et même un dernier passage aux États-Unis. « J’avais des offres en provenance de NBA avant que la pandémie n’arrête tout, je devais potentiellement y aller après la fin de la saison NBL » confie-t-il chez SBS. « J’étais en pourparlers avec plusieurs équipes, qui voulaient que je fasse le voyage. »

Dans cette interview, le champion 2015 rappelle qu’il a peu de certitudes sur le présent, comme il y a une semaine, sauf qu’il évoque cette fois l’avenir. Et si c’est la retraite qui l’attend ?

« Je me sens bien, je suis content de ma carrière si elle doit s’arrêter maintenant » répond-il sur cette hypothèse. Mais, car il y a un mais… « Mais je pense qu’il me reste un peu d’essence dans le réservoir. »

L’intérieur a même une idée de ce qu’il aimerait en faire : rejoindre une grosse écurie de NBA à la fin de l’hiver ou au début du printemps avant de disputer les Jeux olympiques l’été.

« Oui, surtout en milieu de saison quand c’est la période des transferts et des « buyouts ». Ça m’évite de passer toute la saison là-bas et je peux rejoindre une équipe plus tard, comme je l’ai fait avec les Warriors la dernière fois. » Son programme idéal pour 2021 donc : « Essayer de faire un run en playoffs pour arriver lancé aux JO. »