Andrew Bogut met sa carrière en suspens

Parce que le monde est plongé dans une période sans certitudes sur le plan de la santé, Andrew Bogut a décidé de se consacrer à sa famille et de mettre sa carrière de côté. « J’ai décidé de ne pas signer avec les Syndey Kings ou toute autre équipe professionnelle pour l’instant » écrit le pivot australien dans un message posté sur Twitter. « Avec tout ce qui se passe dans le monde, le futur demeure incertain, plus particulièrement pour les championnats sportifs à travers le monde. »

Agé de 35 ans, l’ancien pivot des Warriors précise qu’il ne s’agit en aucun cas d’un « message de retraite » mais « qu’il est simplement compliqué de prendre des décisions concrètes en ce moment« .

Pour Bogut, ce choix permet ainsi aux Kings d’avoir plus de lisibilité sur la free agency qui débutera dans un mois. Par ailleurs, il ajoute : « J’adore être à la maison avec ma famille et en apprendre plus que jamais avec mes enfants. Mon corps savoure cette coupure après 19 mois d’affilée à jouer, et j’espère revenir rapidement sur les terrains. Mon plan dans l’immédiat ? Passer du temps avec ma femme et mes enfants, me remettre doucement en forme physiquement, et finalement profiter de tout ce temps qu’on ne passe habituellement chez soi. »

En principe, la NBL doit reprendre en octobre.