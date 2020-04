Avec le report des Jeux olympiques, Andrew Bogut pourrait bientôt annoncer sa retraite

Une page du basket australien est sur le point d’être tournée. Après 15 ans d’une carrière bien remplie, Andrew Bogut pourrait annoncer sa retraite dans les prochaines semaines. L’épidémie de Covid-19 a changé la donne pour lui. Le joueur de 35 ans envisageait de quitter les parquets cet été, après les Jeux olympiques de Tokyo.

Mais avec le report de la compétition à 2021, il n’est pas sûr de rempiler une année de plus dans le championnat australien où il évolue depuis deux ans. À l’heure actuelle, il profite du quotidien avec ses deux garçons (dont il raconte les aventures avec leur télécommande sur Twitter…) et sa femme plutôt que de penser au basket.

« Je n’ai pas du tout joué depuis que la saison s’est terminée (ndlr : il y a tout juste un mois) et ça fait du bien de se réveiller, de sortir du lit et de ne pas avoir l’impression de t’aventurer sur un terrain glissant, » formule le pivot au micro d’une émission australienne. « Au fond, tout est possible pour ce qui est de ma carrière mais il y aura sans doute une décision à prendre d’ici la mi-mai. »

La perspective d’une dernière danse avec la sélection australienne lui fait vraiment envie.

D’autant qu’après leur 4e place lors de la dernière Coupe du monde, les « Boomers » pourraient cette fois être aidés par leur jeune vedette locale, Ben Simmons, afin d’enfin obtenir une médaille. L’Australie est en effet la grande spécialiste de la 4e place, où elle a terminé lors de quatre Jeux olympiques (1988, 1996, 2000 et 2016)…

« On est extrêmement proche, » rapporte le premier choix de la Draft 2005. « On aura sans doute la meilleure équipe de l’histoire des Boomers, du moins sur le papier. Égoïstement, je veux vraiment intégrer cette équipe mais c’est le corps qui compte. Je peux me lever pour un match n’importe quel jour de la semaine, mais c’est difficile de le faire pour cinq, six jours d’entraînement par semaine et de lever des poids. »