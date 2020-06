Brad Stevens plus fier que jamais de Jaylen Brown

Connu pour ses prises de position toujours très réfléchies, Jaylen Brown a tenu à manifester pour dénoncer la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé suite à son interpellation à Minneapolis.

Mais il ne l’a pas fait avec ses coéquipiers Marcus Smart, Enes Kanter et Vincent Poirier, aperçus dans les rues de Boston : l’ailier à conduit de Boston à Atlanta – soit 15 heures au volant – pour faire entendre sa voix dans sa ville natale aux côtés d’autres joueurs, comme Malcolm Brogdon et Justin Anderson.

Un geste qui n’étonne pas son entraîneur Brad Stevens.

« C’est un gars à part. C’est un leader à part. Il est intelligent, il est courageux. Il a beaucoup de choses pour lui, et je pense qu’on l’a vu au moment de sa Draft, mais je pense aussi qu’il est un peu plus incroyable chaque jour, chaque année » s’extasie le coach, cité par le Boston Herald. « Personnellement, j’ai toujours aimé l’entendre, lui parler de choses qui n’ont rien à voir avec le basket. Il m’a dit qu’il y allait jeudi dernier, et je ne suis pas évidemment pas surpris par le rôle de leader qu’il prend. Il est comme ça. »

« J’ai absolument adoré. C’était fascinant à voir » abonde Cedric Maxwell chez NBC Sports, fier des Celtics qui se sont mobilisés. « Jaylen Brown a conduit pendant 15 heures jusqu’à Atlanta. Le seul truc qui m’a déçu c’est qu’il ait fait tout ça sans masque. Si tu veux donner l’exemple, il faut le faire à tous les niveaux » note le MVP des Finals 1981, tatillon car le Celtic était globalement masqué, sauf sur certaines prises de parole.

En tout cas, à seulement 23 ans, Jaylen Brown, qui est accessoirement vice-président du syndicat des joueurs, est un véritable exemple. « L’impact le plus important qu’aura Jaylen, aussi fort soit-il au basket, ne sera pas sur un terrain de basket » prédit ainsi son coach, Brad Stevens, en guise de conclusion.