MVP des Finals 1981, Cedric Maxwell avait reçu en cadeau une simple montre

C’est l’un des MVP des Finals les moins connus de l’histoire de la NBA. Comme Andre Iguodala en 2015, Cedric Maxwell a inscrit son nom au palmarès en 1981 sans avoir le statut de légende absolue comme peuvent l’être les Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Tim Duncan ou Kobe Bryant.

Surtout que sa performance contre les Rockets avait mal débuté. Après deux matches, il ne pointait qu’à 8 petits points de moyenne. Puis à partir du Game 3 et jusqu’à la fin, il va compiler 22.5 points et 11 rebonds par match.

Avec 17.7 points et 9.5 rebonds de moyenne sur la série, il fut le meilleur marqueur des Celtics, et le deuxième rebondeur. Un choix logique pour le trophée de MVP des Finals, après le succès de Boston (4-2).

« On est en train de fêter ça et Rick Barry se promenait pour parler à plusieurs personnes », raconte l’ancienne star des Celtics à NBC Sports Boston. « Et puis, à un moment, il vient me voir et dit : ‘Cedric Maxwell, Sporting News MVP !’ J’étais tout surpris. Tous mes coéquipiers m’ont arrosé de champagne, c’était génial. »

« Puis-je avoir l’argent à la place ? »

En plus d’être champion et d’entrer dans l’histoire avec ce trophée de meilleur joueur des Finals, Cedric Maxwell reçoit un cadeau. Mais pas vraiment à la hauteur de l’exploit.

« Ce n’est pas grand chose. Ils m’ont donné une montre », précise-t-il, allant même jusqu’à la sortir pour la montrer. « Et ce n’était pas une Rolex ! Je ne l’ai jamais portée. J’ai même été à New York pour aller la chercher (en même temps que son trophée de MVP des Finals). Je l’ai montrée à Jayson Tatum et aux autres joueurs de l’équipe cette saison, avec la boîte qui va avec. Ils m’ont tous regardé en me disant que je m’étais fait avoir ! »

Pas de chance pour Cedric Maxwell donc, cette saison-là, c’était une montre et non une voiture qui était promise au vainqueur. Une montre d’une valeur de 7 500 dollars, tout de même, mais qui lui inspirera ce commentaire : « Puis-je avoir l’argent à la place ? »

Dès la saison suivante, la NBA offrira à nouveau une voiture au MVP des Finals. Ce qui, pour les multiples vainqueurs, amènera des soucis de logistique.

« J’ai déjà tellement de voitures, je ne sais pas quoi en faire », ira jusqu’à déclarer Michael Jordan après son premier triplé en 1993. « Mais, croyez-moi, je ne vais pas cracher sur une voiture gratuite. »

Et finalement, Cedric Maxwell ne regrette pas ce cadeau. « Si j’avais eu une voiture en 1981, elle serait à la casse désormais. Alors que j’ai toujours la montre, donc c’est plutôt une bonne chose. »