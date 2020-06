L’excitation reprend le pas alors que la NBA pourrait annoncer une bonne nouvelle cette semaine quant à une éventuelle reprise de la saison. Les collectifs commencent à nouveau à se rassembler et les joueurs concernés s’entraînent enfin avec un but en tête : être dans la meilleure forme possible dans huit semaines.

Globalement auteurs d’une belle saison au regard des blessures de joueurs cadres, les Clippers feront partie des favoris à l’Ouest, et ils étaient sur une belle dynamique avant l’arrêt de la saison. Paul George peut notamment se réjouir de voir son équipe à nouveau au complet et il a décelé un autre virus chez ses troupes, celui de la victoire.

« Je suis extrêmement confiant. J’ai le sentiment qu’on a l’effectif, l’entraîneur, le propriétaire, la ville, » a-t-il ainsi déclaré. « Je suis extrêmement confiant sur ce qu’on est capable de faire. Je me sens très bien d’un point de vue personnel. Mon corps est revenu à 100%, je suis en bonne santé, l’équipe aussi ne fait que de se renforcer à ce niveau, et on a l’ADN du titre, de notre coaching staff jusqu’aux joueurs. L’ADN du titre est dans notre vestiaire et dans notre franchise. On sait ce qu’il faut faire, et on est impatients de commencer. »

En quête de respect

Avec Doc Rivers aux commandes, ses assistants Sam Cassell et Tyronn Lue mais aussi le héros du titre de Toronto la saison passée, Kawhi Leonard, les Clippers ont effectivement de l’expérience sur ce point, Paul George n’ayant pour sa part jamais dépassé la finale de conférence.

Premiers de la conférence Ouest devant les Clippers, les Lakers peuvent toute fois se targuer d’avoir LeBron James, triple champion NBA, mais aussi Danny Green (deux fois champion), Rajon Rondo, Javale McGee ou encore Jason Kidd sur le banc qui ont également connu l’ivresse d’un titre.

L’ancien ailier des Pacers estime toutefois qu’au-delà de cette expérience, les Clippers ont gagné le respect de la ligue et de leur principal rival. Clippers et Lakers semblent désormais à égalité sur la nouvelle ligne de départ sur un circuit inédit. Que le meilleur gagne…

« Vous avez deux équipes de Los Angeles qui peuvent potentiellement aller au bout, et je pense qu’on respecte ça des deux côtés, » a-t-il ajouté. « Je pense que les Lakers respectent ça, et nous, en tant que Clippers, on respecte le fait que c’est une équipe qu’on va peut-être devoir vaincre pour gagner un titre. »