Adam Silver : « Des blessures dans notre pays n’ont jamais guéri »

Comme beaucoup d’Américains, Adam Silver a passé son week-end à regarder les images de manifestations qui secouent le pays après la mort de George Floyd, sans oublier les récents décès d’Ahmaud Arbery et de Breonna Taylor. En réaction, comme Michael Jordan ou d’autres avant lui, le grand patron de la ligue a rédigé une note destinée à son personnel.

Présentant ses condoléances aux familles de victimes, il veut partager son « indignation » au nom de la ligue et rappeler « qu’il y a des blessures dans notre pays qui n’ont jamais guéri. Le racisme, la brutalité policière et l’injustice raciale font toujours partie de la vie quotidienne aux États-Unis et ne peuvent être ignorés. »

Silver se réjouit de voir que de nombreux acteurs NBA se mobilisent pour « demander justice, en appelant à une protestation pacifique et en œuvrant pour un changement significatif. Ensemble, avec nos équipes et nos joueurs, nous poursuivrons nos efforts. Nous allons travailler main dans la main pour élaborer des projets et des partenariats dans chaque communauté NBA afin de lutter contre les inégalités raciales et de rassembler les gens. »

Réclamant un vaste travail d’introspection, le commissionnaire est persuadé que la ligue peut jouer un rôle clé dans cette bataille contre le racisme et toutes les formes de violence. « En tant qu’organisation, nous devons faire tout ce qu’il y a en notre pouvoir pour faire la différence de manière significative. Nous disons toujours que le sport est souvent le pont dans la société qui aide à construire la confiance et l’empathie pour que nous puissions faire face ensemble à des réalités difficiles et à de vrais défis. C’est notre responsabilité, surtout maintenant. »