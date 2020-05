Comme James Harden, Eric Gordon a profité de l’arrêt de la NBA pour perdre du poids

Si Russell Westbrook a posté quelques vidéos de ses sessions intensives d’entraînement sur les réseaux sociaux, et que James Harden s’est affiché beaucoup plus sec, ils ne sont pas les seuls Rockets à avoir profité de la pause.

Selon The Athletic, Eric Gordon a également utilisé l’arrêt de la saison pour perdre du poids.

Beaucoup plus discret que ses deux coéquipiers, et peu présent sur Twitter ou Instagram, l’arrière aurait ainsi perdu plus de cinq kilos, en misant sur des exercices de sprint et un changement de régime.

Mais pour le shooteur de 31 ans, c’est surtout un moyen de régler des problèmes physiques, sa perte de poids devant soulager ses genoux, qui l’ont ralenti cette saison (30 matchs ratés sur 64), au point de réaliser sans doute sa pire campagne en carrière au niveau de l’adresse. Il n’était ainsi qu’à 37 % de réussite, dont 32 % à 3-points.