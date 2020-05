Des effectifs plus larges pour la reprise de la saison ?

Le sondage auprès des GM de la NBA ne concernait pas uniquement la formule pour la fin de saison puisque des questions portaient aussi sur le nombre de joueurs par effectif. Depuis quelques années, les franchises ont 15 joueurs sous contrat, auxquels on peut désormais ajouter deux « two-way contract » pour une durée déterminée (45 jours sur l’ensemble de la saison).

En cas de reprise, seules deux formations ne veulent pas changer les règles. En revanche, 12 GM ont réclamé des effectifs plus larges, tandis que 16 autres ont demandé la possibilité de remplacer des joueurs blessés ou malades.

Ce sont les « two-way contract » qui pourraient donc en profiter, et seules trois formations seraient ainsi contre l’ajout de ce type de contrat pour les playoffs. Au final, si la NBA décidait d’augmenter la taille des effectifs, 16 équipes seraient favorables à deux joueurs de plus, 9 GM seraient plutôt favorables à une place de plus, tandis que cinq équipes voudraient carrément trois joueurs supplémentaires.

C’est jeudi que la NBA devrait dévoiler ses choix, qu’il s’agisse du format de la compétition, des dates de reprise et donc du nombre de joueurs par effectif.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.