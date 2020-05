La NCAA autorise aussi le retour à l’entraînement

C’est au lendemain de la suspension de la saison régulière de la NBA que la NCAA avait décidé de tout stopper, et donc d’annuler la « March Madness ». Deux mois et demi plus tard, à l’instar des grandes ligues professionnelles, les instances universitaires ont dévoilé un plan de reprise.

Sur l’ensemble du territoire, les sportifs qui le souhaitent, en fonction du règlement de leur université, peuvent se rendre sur leur campus, et la NCAA a fixé au 1er juin la fin du moratoire sur les activités sportives.

En principe, ce sont les footballeurs qui vont reprendre le chemin des campus à partir du 8 juin, avec pour objectif de débuter la saison début septembre.

Comme en NBA, il s’agit d’entraînements basés sur le volontariat et il s’agit essentiellement d’un accès aux installations des universités. Chaque université s’est engagée à tester sportifs, coaches et staff et à conserver des mesures de distanciation sociale. La NCAA indique suivre les recommandations des autorités de santé publique.

Une à une, les universités vont donc dévoiler leur calendrier aux étudiants-sportifs, et par exemple, North Carolina a indiqué que les footballeurs, les basketteuses et les basketteurs pouvaient reprendre à partir du 12 juin. À l’Université d’Arizona, ce sera le 15 juin mais uniquement pour les footballeurs.