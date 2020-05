Les Bulls bientôt à l’entraînement

Au compte-gouttes, les franchises sont autorisées à reprendre possession de leurs installations pour permettre aux joueurs de s’entraîner, et ce sera bientôt au tour des Bulls. NBC Sports annonce que la franchise a obtenu le feu vert du gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, et que l’ouverture de l’Advocate Center, prévue pour vendredi, dépend désormais de la municipalité.

Comme partout, pas plus de quatre joueurs en même temps dans la salle, pas d’entraîneur, et un seul assistant, masqué et ganté, pour entourer le joueur.

L’État de l’Illinois va entamer début juin la 3e phase de déconfinement, et les dirigeants des Bulls ont donc demandé une dérogation pour profiter de cette ré-ouverture avec quelques jours d’avance. NBC Sports précise d’ailleurs que certains joueurs, blessés, avaient déjà le droit de se rendre au centre d’entraînement pour leur rééducation.

Puisque les coéquipiers de Zach LaVine vont reprendre très prochainement le chemin de l’entraînement, il ne reste plus que cinq franchises encore bloquées : les Celtics, les Pistons, les Wizards, les Spurs et les Warriors.

Du côté de Dallas, Mark Cuban, qui refusait jusqu’à présent de rouvrir la salle, a finalement autorisé ses joueurs à s’entraîner.