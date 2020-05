Danny Green s’épanouit dans son rôle au syndicat des joueurs

« Quand j’étais plus jeune, je voulais simplement être investi, comprendre et en savoir plus sur le système, la ligue. » C’est donc naturellement que Danny Green s’est retrouvé impliqué au sein de la NBPA, le syndicat des joueurs. Cette saison, il est le représentant des Lakers en compagnie du très causant Jared Dudley, son suppléant.

Ce poste, qu’il a déjà occupé avec ses équipes passées, lui confère la responsabilité de transmettre le maximum d’informations amassées à ses coéquipiers. Après les échanges réguliers avec la direction du syndicat, présidée par Chris Paul, il envoie des messages détaillés sur le chat de l’équipe et répond aux interrogations de chacun.

« C’est assez détaillé, » décrit le champion NBA en titre. « Je leur fais savoir ce qu’il se passe exactement. Les secrets qui n’en sont pas vraiment. La plupart des choses qui se disent finissent par sortir. Je leur dis de rester positifs et en forme parce que nous devrions être en train de jouer à cette heure-ci. Alors tenez-vous prêts. Voilà les principaux éléments qu’ils doivent retenir. »

« C’est une fraternité, il faut faire en sorte que la boucle soit bouclée et que tout le monde soit pris en compte »

L’enjeu salarial est également l’une des questions évoquées par le joueur. Danny Green veut que ses coéquipiers sachent combien ils ont perdu depuis le début de la suspension du championnat et combien ils risquent de perdre si la saison était annulée. C’est pourquoi l’ancien Raptor, qui dit ne pas être au courant des entraînements privés de LeBron James, rapporte que les joueurs ont l’intention de terminer la saison « par tous les moyens nécessaires ».

Optimiste, il pense que le championnat pourrait redémarrer avant fin juillet, comme évoqué par la ligue ces dernières semaines. Danny Green, dont le frère Devonte espérait se faire remarquer avant la Draft après ces quatre années de fac à Indiana, entend en tout cas poursuivre son investissement pour répondre à la situation actuelle.

Et penser aussi à demain.

« Je me soucie du basket et de la prochaine génération. Je serai, à l’avenir, le vieux de la vieille. . »