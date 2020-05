La NBA n’a pas payé le loyer du NBA Store de New York

La NBA est poursuivie en justice par le bailleur des locaux du NBA Store à New York, qui lui réclame la somme de 1.25 million de dollars et 20 000 dollars comme intérêts de retard.

Selon 535-545 Fee LLC, propriétaire de cet espace situé sur la « Cinquième Avenue », la NBA ne s’est pas acquitté des loyers d’avril et mai, et cette société a donc déposé plainte auprès d’un tribunal de New York.

La NBA loue ses locaux depuis novembre 2014, moyennant un loyer annuel de 7.5 millions de dollars, et dans un communiqué, elle explique qu’elle cherche à trouver un arrangement avec le bailleur.

« Comme d’autres boutiques sur la Cinquième Avenue à New York, le magasin NBA a dû fermer à la suite de la pandémie de coronavirus » a rappelé Mike Bass, le directeur de la communication de la NBA. « Compte tenu de ces circonstances, nous ne pensons pas que ces réclamations soient fondées. Nous avons tenté, et continuerons de tenter, de travailler directement avec notre propriétaire pour résoudre ce problème d’une manière équitable pour toutes les parties.«