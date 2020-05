26 mai 2010 : Orlando sonne Boston et revient à 3-2

Orlando 113 – 92 Boston

Après leur victoire en prolongation à Boston, le Magic a repris confiance, et ça fait la différence. Pour continuer la rime, on pourrait évoquer la défense, qui grâce aux cinq contres de Dwight Howard, a permis d’accélérer la cadence et de faire le trou dans le deuxième quart-temps puis de mettre K.O. Glen Davis et Marquis Daniels, et d’amocher le dos d’un Rasheed Wallace des grands soirs (21 points en 18 minutes).

Ajoutez à ça l’expulsion pour deux techniques de Kendrick Perkins, qui lui vaut une suspension automatique au prochain match (il atteint les sept sur la durée des playoffs), la maladresse de Paul Pierce ou Kevin Garnett, la perte de grinta de Rajon Rondo, et c’est avec une bonne pointe de stress que les Celtics essaieront une nouvelle fois de valider leur place en Finals contre des Floridiens qui n’auront encore une fois rien à perdre.

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 41:32 3-11 1-3 2-3 -16 0 4 7 1 0 0 0 3 9 R. Rondo G 38:10 7-15 0-0 5-11 -18 1 3 6 2 1 0 1 4 19 K. Perkins C 16:23 1-1 0-0 0-0 -2 0 4 0 1 1 0 0 3 2 P. Pierce F 41:47 3-8 2-4 10-10 -18 0 3 3 3 1 1 3 4 18 K. Garnett F 28:49 5-14 0-0 0-0 -10 1 5 3 0 0 0 2 2 10 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 19:51 2-4 0-0 0-0 -6 0 1 0 0 0 0 0 4 4 R. Wallace 18:02 7-9 3-5 4-4 -16 0 2 0 1 1 2 0 6 21 T. Allen 10:39 1-3 0-0 0-0 -10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 N. Robinson 8:56 2-5 1-4 0-0 -4 1 1 0 0 1 1 0 2 5 M. Finley 7:44 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Williams 4:49 0-0 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 M. Daniels 3:18 0-0 0-0 0-0 +2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 Totals 31-72 7-16 23-30 4 26 19 10 5 4 7 30 92 Percentages: .431 .438 .767 Team Rebounds: 10