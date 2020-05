NCAA : alors qu’il devait faire son entrée au Hall of Fame cette année, Eddie Sutton est décédé

C’est l’un des coachs les plus emblématiques de la NCAA qui s’est éteint. Eddie Sutton, âgé de 84 ans, est ainsi décédé « paisiblement » et « de mort naturelle », l’année où il venait enfin d’être élu au Hall of Fame.

L’ancien coach de Creighton (1969–1974), Arkansas (1974–1985), Kentucky (1985–1989) et Oklahoma State (1990–2006) faisait ainsi partie de la cuvée 2020 du panthéon de Springfield, après sept nominations infructueuses. Il faut dire que s’il a été le premier coach à emmener quatre universités différentes à la « March Madness », et l’un des 15 entraîneurs à avoir atteint le « Final Four » avec deux facs différentes (1978, 1995 et 2004), son passage à Kentucky s’est très mal terminé.

La découverte d’une enveloppe contenant 1 000 dollars, envoyée par l’assistant Dwane Casey (actuel coach de Detroit) à Claude Mills, le père de la recrue Chris Mills, avait ainsi entraîné le renvoi d’Eddie Sutton.

Une marque indélébile qui a sans doute longuement retardé son accession au Hall of Fame, malgré son bilan général de 804 victoires pour seulement 328 défaites, soit un pourcentage de succès de 71 % !

Il avait notamment été désigné deux fois entraîneur universitaire de l’année par l’Associated Press, en 1978 et 1986.