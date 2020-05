Victor Oladipo : « Je veux que le monde entier se souvienne de mon nom »

Au moment où il commençait à retrouver ses sensations après une reprise compliquée, Victor Oladipo a de nouveau été contraint de s’arrêter, la faute à la pandémie de Covid-19 qui a relégué l’exercice 2019-2020 au second plan.

Un nouveau coup dur qu’il essaie de gérer du mieux possible en se maintenant en forme dans l’attente d’une reprise avec un objectif précis : « Je veux que mon nom soit mentionné parmi les meilleurs ». Sa rupture du tendon du quadriceps est désormais derrière lui, une mésaventure qu’il compare à « une petite bosse sur la route ».

Une route qui le mènera à nouveau au plus haut niveau, espère le MIP 2018, remonté comme une pendule.

« Personnellement, j’ai l’impression de ne pas être respecté, et ça me va, je comprends, » ajoute-t-il. « J’ai encore beaucoup à prouver. Je veux que le monde entier se souvienne de mon nom. C’est pour ça que je fais ce que je fais. Et c’est pour ça que je vais revenir plus fort que jamais, parce que je n’ai pas encore terminé le travail. J’ai encore énormément de choses que je dois et que je veux accomplir. Alors on se souviendra de mon nom ».

Lors du dernier match des Pacers avant la suspension de la saison, Victor Oladipo a confirmé qu’il était de retour sur la bonne voie en scorant 27 points en 29 minutes lors d’une défaite face aux Celtics. « J’ai fait un super match, j’ai bien joué, mais je mentirais si je disais que j’étais à 80% de mes capacités ». Reste à espérer que ce confinement lui a permis de rattraper les 20% restants afin de redevenir la menace qu’il a incarnée lors de son arrivée aux Pacers, devenant alors All-Star avant d’être nommé dans la All-NBA Third Team en fin de saison, ainsi que dans la All-Defensive First Team, tout en décrochant donc le trophée de MIP.