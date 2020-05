Reebok met au placard son édition Kobe Bryant

Présentée par Allen Iverson au mois de septembre 2019, la Reebok Question devant évoquer la free agency sneakers de Kobe Bryant n’a finalement jamais atteint les magasins.

Complex rapporte qu’elle devait sortir à l’occasion du All-Star Game, mais que Reebok a tout annulé. Il faut dire que cela aurait été d’un goût douteux, un mois après la mort du « Black Mamba » dans un accident d’hélicoptère.

Des nouvelles photos publiées sur Instagram révèlent qu’un emballage spécial et plutôt sympa était prévu. Une boite aux allures de colis secret envoyé à Los Angeles. Les inscriptions « Player Use Only » et « Promo Pair » rappellent les versions spéciales envoyées à Kobe Bryant alors qu’il n’avait pas d’équipementier attitré.

Quelques paires rares trouveront peut-être preneur à un prix indécent sur le marché de la revente. Mais pour le grand public, cette sortie restera dans les cartons jusqu’à nouvel ordre.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Why Not Zer0.3 de Russel Westbrook dans son coloris Bred alliant style et performance notamment grâce à un strap au milieu du pied pour un maintien optimal.