Donald Sterling a-t-il demandé aux Clippers d’aider David Robinson à marquer 71 points ?

Le 24 avril 1994, David Robinson va réussir un double exploit. Déjà en inscrivant 71 points contre les Clippers, puis en dépassant Shaquille O’Neal sur le fil (0.06 point d’écart avant cette dernière soirée) pour le trophée de meilleur marqueur de la ligue.

Un match légendaire, qui ne s’expliquerait pas uniquement par l’attitude des Spurs, déterminés à donner tous les ballons à leur star. Les Clippers auraient également aidé le pivot texan, d’après Dominique Wilkins.

« Le coach avait la consigne de sortir les titulaires après quatre minutes dans le premier quart-temps », raconte l’ancien ailier des Hawks, qui évoluait à Los Angeles à l’époque, pour l’émission Inside Stuff spécial années 1990. « Pourquoi faire ça ?! Le coach m’a répondu que Donald Sterling voulait voir David Robinson garder le titre de meilleur marqueur de la ligue dans la conférence Ouest. Je le jure. »

Ron Harper, lui aussi joueur des Clippers cette saison-là, confirme cette version. « J’ai retiré mon maillot, mes straps aux chevilles. C’était tellement humiliant. »

« On a joué pour lui. Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière »

Un coup d’œil à la feuille de statistiques permet de voir que Dominique Wilkins exagère un peu. Certes, les titulaires n’ont pas joué autant qu’à l’accoutumée, mais il a passé 21 minutes sur le parquet. Ron Harper, lui, a joué 20 minutes, Mark Jackson 16. Enfin, Loy Vaught a eu le meilleur temps de jeu avec 25 minutes, Elmore Spencer le pire avec 5 petites minutes…

Néanmoins, cela n’invalide pas forcément le souvenir de Dominique Wilkins ni la supposée consigne de Donald Sterling. D’ailleurs, à l’époque, l’ancienne star des Hawks n’avait pas caché sa frustration après le match.

« La déception, c’est un euphémisme pour parler de cette saison », pouvait-on lire dans les colonnes du Los Angeles Times. « Il n’y a aucune fierté ici. Si on peut se regarder dans le miroir après un match comme ça et être satisfait, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je n’ai rien contre Robinson, c’est un grand joueur, mais comment peut-on laisser un joueur marquer 71 points ? C’est ridicule. On l’a aidé pour ses 71 points. Si les Spurs veulent jouer pour lui, d’accord, mais nous aussi on a fait pareil : on a joué pour lui. Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière. »