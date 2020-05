Le propriétaire des Bulls convaincu qu’Arturas Karnisovas est le bon choix pour relancer l’équipe

Depuis leur rachat en 1985 par un groupe d’investisseurs emmené par Jerry Reinsdorf, les Bulls n’ont connu que trois personnes différentes en charge des opérations basket : Jerry Krause, John Paxson et Arturas Karnisovas, qui vient de prendre ses fonctions. Il est le seul des trois à avoir été débauché hors du club, et à ne pas avoir été nommé par Reinsdorf père. Ce coup-ci, c’est Michael, fils et président, qui s’est chargé du recrutement, avec l’aide du vice-président sortant, John Paxson, nous apprend le propriétaire.

« John et Michael sont venus me voir et m’ont dit qu’on devait changer quelque chose, qu’on devait changer de génération » raconte-t-il. « Ils ont effectué les recherches, trouvé et interviewé des gens. À la fin, j’ai parlé à Arturas. Je n’avais pas un grand rôle, mais je suis convaincu que nous avons trouvé un gars intelligent. »

« Il n’a pas de problème d’égo, il n’est pas timide, il semble équilibré et intelligent. »

« Je n’aurais pu imaginer que tu trouves quelqu’un d’aussi génial qu’Arturas » a dit Jerry à son fils Michael après la rencontre. A-t-il la même opinion après ces premières semaines de travail, marquées par le licenciement du GM Gar Forman, au club depuis 1998 et que le propriétaire aurait bien aimé conserver ? Et la nomination de Marc Eversley pour le remplacer ? « Je suis enthousiaste à propos de ces gars » répond Jerry Reinsdorf.

Rien à signaler pour l'instant donc, si ce n'est un peu de positif dans cette reconstruction chaotique que connaissent les Bulls.