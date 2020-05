Pour Greivis Vasquez, Kevin Durant est resté le même depuis le lycée

Le « combo guard » vénézuélien, qui a connu de belles heures en NBA entre 2010 et 2016, a eu la chance de côtoyer Kevin Durant au lycée pendant un an. C’était en 2005-2006 à la Montrose Christian School (Maryland), une année durant laquelle les deux compères ont fait les 400 coups.

Greivis Vasquez a ainsi pu se rendre compte que KD avait déjà tout d’un futur grand. Mais l’ancien joueur des Raptors a aussi vite vu les failles du double MVP des finales NBA, qui sont apparues aux yeux du grand public lors de son départ du Thunder pour le champion en titre, Golden State, et à l’occasion des multiples prises de bec qui ont suivi, que ce soit avec la presse, des joueurs ou même des internautes anonymes…

« Il a toujours été émotif, » explique Greivis Vasquez. « Ça reste un être humain. Parfois, il va réagir sur des choses sur Twitter juste parce que des gens lui rentrent dedans. Mais ça reste sa vie. Il n’y a qu’un truc qu’on ne peut pas retirer à KD, c’est son éthique de travail. Il a tout ce qu’il a, ses millions, sa réussite en NBA, ses titres, parce qu’il l’a mérité. Il l’a mérité. Et quand tu arrives à ce stade, tu as le droit de faire plus de choses que les gens qui n’ont pas eu ce à quoi ils ont toujours rêvé ».

« KD a utilisé son talent pour faire ce qui était le mieux pour lui »

Concernant le départ controversé de Kevin Durant chez les Warriors, Greivis Vasquez ne voit pas non plus où est le mal, laissant penser qu’il aurait pu faire le même choix s’il avait eu le même talent que son ancien coéquipier.

« En fait, j’aurais aimé gagner un titre NBA. J’aimerais pouvoir encore revenir et en gagner un, être dans une équipe qui va au bout, » a-t-il ajouté. « Mais ce n’est pas pour tout le monde, peu importe les efforts que l’on déploie. Dans ce cas, KD a donc utilisé son talent pour faire ce qui était le mieux pour lui. Et oui, parfois je ne suis pas d’accord avec lui lorsqu’il réagit sur Twitter et répond aux joueurs ou aux fans. Mais il se peut qu’il le fasse simplement parce qu’il en a envie, ou qu’il s’ennuie à la maison ou qu’il veuille simplement prouver quelque chose, mais quand vous voyez son travail, vous voyez un champion. Je ne vois pas comment on peut lui retirer ça ».

Plus de trois ans et demi après son dernier match NBA sous le maillot des Nets et une grave blessure à la cheville qui l’a éloigné des parquets depuis, Greivis Vasquez n’a, pour sa part, pas abandonné l’idée de revenir un jour.

« Je ne suis pas encore à 100%, mais j’y arrive. Je veux rejouer. Même si ce n’est pas en NBA, je veux jouer à nouveau », a-t-il conclu.