Personne à risque, Larry Nance Jr. a peur de rejouer

Si la NBA s’inquiète tout particulièrement de la santé des coaches et assistants qui ont dépassé les 60 ans dans l’hypothèse d’une reprise de la saison, Larry Nance Jr. fait partie des joueurs qui ne sont pas très chauds à l’idée de retrouver le terrain. Le dunkeur des Cavaliers souffre de la maladie de Crohn, et il fait partie des personnes dits « à risque ». Parce qu’il suit un traitement, il pourrait être plus vulnérable à une infection du Covid-19.

« J’espère que la NBA sera compréhensive si quelqu’un ne se sent pas à l’aise, et qu’on en sera dispensé » a-t-il expliqué à ESPN. « Simplement parce qu’on peut sembler en parfaite santé, mais certaines personnes ont des problèmes qu’on ne peut pas voir. »

« Je n’aimerais pas à être à la place de ceux qui en débattent »

Ceci dit, Larry Nance Jr. fait partie des joueurs qui ont repris l’entraînement pour des séances individuelles. Ils ne sont que 7 à Cleveland, et il reste très vigilant, mais aussi observateur des reprises dans d’autres sports.

« Je suis très attentif à tout ce qu’il se passe. J’ai regardé le championnat allemand de football ce week-end, et j’ai regardé comment les joueurs interagissaient entre eux, et j’ai vu qu’il y avait beaucoup de contacts. Je n’aimerais pas à être à la place de ceux qui en débattent. Il existe tellement de manières de l’attraper. »

Une chose est sûre, il n’est clairement pas à l’aise et il avoue avoir toujours peur. « On est jeunes, et vous savez qu’on est plutôt en forme, et on aimerait se dire que le virus est moins dangereux pour nous que pour les autres. Mais on n’en sait rien. J’ai toujours peur et je ne veux pas l’attraper. »