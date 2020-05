Pour Netflix, LeBron James va produire un film autour de la NBA avec Adam Sandler

C’est aussi pour ça que LeBron James a choisi Los Angeles il y a deux ans : étoffer sa carrière de producteur, comme il est sur le point de le faire chez Netflix avec un projet de film autour du basket baptisé « Hustle ».

Selon le site Collider, à l’origine de l’information, le film raconterait l’histoire d’un scout américain injustement viré après avoir mis la main sur un jeune talent à l’étranger, qu’il va quand même ramener aux États-Unis pour tenter de lui faire intégrer la NBA.

Si l’origine du prospect est inconnu, l’idée de départ s’orientait vers la Chine… avant la naissance de tensions entre le pays et la grande ligue. Pour rappel, LeBron James s’était signalé à l’époque en s’attaquant à Daryl Morey pour ses tweets, prenant donc indirectement la défense du gouvernement chinois.

Le scout serait interprété lui par Adam Sandler, un choix (trop ?) évident après le succès d’Uncut Gems chez Netflix également. L’acteur y a campé le rôle de sa vie dans la peau d’Howard Ratner, bijoutier new-yorkais mythomane et parieur invétéré, notamment sur le basket, avec un Kevin Garnett qui y jouait avec brio son propre rôle.

À la réalisation, Jeremiah Zagar, acclamé pour « We The Animals ». Au scénario, Taylor Materne et Will Fetters, qui a travaillé notamment sur « A Star Is Born ».