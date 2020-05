LeBron James aurait adoré jouer en NFL et avec Michael Jordan aux Bulls

Parfait sosie du regretté Kimbo Slice avec sa barbe de deux mois, LeBron James était l’invité d’une visioconférence d’Uninterrupted lundi soir, et il a évidemment été interrogé sur « The Last Dance ». Fan des Bulls lorsqu’il était plus jeune, l’ailier All-Star des Lakers s’imaginait coéquipier de Michael Jordan, et non son adversaire.

« Personnellement, vu ma manière de jouer, et de penser d’abord à l’équipe, je pense que mes qualités fonctionneraient parfaitement avec Mike » estime-t-il. « Mike est un assassin. Quand il faut jouer, et vu sa manière de scorer, il y aurait ma capacité à faire des passes, ma capacité à lire le jeu et à anticiper les actions. »

Idéalement, LeBron James aurait alors repris le rôle de Scottie Pippen, voire peut-être de Ron Harper lors du second « three-peat ». « J’ai vu ce que Pip était capable de faire avec Mike. Je pense simplement que ça aurait été à un niveau complètement différent. Pip était l’un de mes joueurs préférés. Avec moi comme « point forward », ça aurait été à un tout autre niveau pendant ces parcours des Bulls. »

En 2011, il se prépare comme un footballeur américain

Ce qu’on apprend, c’est que LeBron James a croisé Michael Jordan sur un terrain ! C’était d’abord en 2001 du côté de Chicago. Il a 16 ans, et Michael Jordan prépare son grand retour sur les terrains. « C’était comme Jésus Christ pour moi. C’était le Black Jesus pour moi » raconte-t-il sur cette première rencontre comme adversaires.

Puis deux ans plus tard, juste après la Draft, Michael Jordan l’invite à son camp annuel sur le campus de UC-Santa Barbara et là, ils vont pouvoir jouer ensemble. « On avait l’habitude de jouer vers 21h00. Le camp se terminait, et on restait avec les joueurs universitaires qu’il invitait. C’était du beau basket pendant 1h00, 1h15. J’étais dans la même équipe que MJ, et nous n’avions pas perdu un match. »

Dans « The Last Dance », une partie est consacrée à la première retraite de Michael Jordan, et sa reconversion dans le baseball. Récemment, Doc Rivers expliquait que LeBron James aurait été l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire s’il avait choisi ce sport.

« Je me suis entraîné comme un footballeur en 2011 lors du lockout » révèle LeBron James, qui avait un contrat des Cowboys sur la table. « Mon préparateur physique et moi avions vraiment commencé à nous entraîner pour que je sois prêt comme un footballeur pour octobre ou novembre. On a commencé à bosser avec des horloges de 40 secondes. On a ajouté des poids à la muscu’ et des choses comme ça. J’avais l’idée en tête car je n’ai jamais eu la possibilité de finir ma dernière année de lycée. J’ai toujours rêvé de jouer au football. »