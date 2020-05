Victime de « l’extra small ball », Isaiah Hartenstein continue de faire confiance aux Rockets

Alors qu’ils retrouvent aujourd’hui le chemin de l’entraînement, les Rockets ont en ligne de mire des playoffs où leur « extra small ball » sera mis à l’épreuve pour la première fois à ce niveau-là. Bien sûr, les pivots ont tendance à s’effacer des rotations depuis quelques années maintenant dans les moments chauds, mais les Texans poussent le système à l’extrême avec P.J. Tucker comme titulaire au poste 5.

Une révolution actée en février avec le trade de Clint Capela vers Atlanta, et dont les deux autres vrais pivots de l’effectif ont fait les frais, Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein. D’autant plus rageant pour le deuxième qu’il montrait de belles choses juste avant : il avait notamment joué sept matchs de suite, une première cette saison, en affichant des moyennes de 9.3 points à 67% aux tirs, 8.1 rebonds en 19 minutes.

« C’est une situation compliquée parce que je jouais bien et qu’on est passé au small ball » a-t-il regretté dans une interview sur Facebook. « Je pensais avoir enfin fait mon trou dans la rotation, et ils ont pensé que c’était mieux d’opter pour ce système. S’ils pensent que c’est ce qui peut aider l’équipe, je les soutiens quoi qu’il arrive. »

Jeune en plus d’être pivot

Un discours policé pour un joueur qui en plus d’être pivot dans un système qui les a bannis, est le plus jeune d’une équipe ambitieuse. « C’est dur parce que je suis dans une équipe où ils préféraient déjà faire jouer les gars plus vieux, et en plus on est passé au « small ball ». Si le coach pense que ça peut nous aider à gager, je ferai ce qu’il faut. C’est pour ça que j’essaie de progresser à chaque fois que je vais en G-League. »

« Ils disent que ce n’est pas bon pour mon développement de rester assis sur le banc. J’ai beaucoup progressé, et ils ont une grosse influence là-dessus, donc je fais juste confiance à ce qu’ils disent. »

Avec 24.9 points à 58% et 14.8 rebonds en 32 minutes avec les Rio Grande Vipers, le 43e choix de Draft prouve qu’il a du potentiel. Reste à avoir une vraie chance de se montrer en NBA.

« Ils m’ont d’emblée expliqué la situation, il n’y avait rien de bizarre » souligne-t-il. « J’ai compris qu’ils passeraient au « small ball » quand ils ont transféré Clint. Ils continuent de me dire de rester prêt. Je n’allais pas arrêter de bosser. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu’un jour quelqu’un aura trop de fautes, ou peut-être qu’ils changeront d’avis. Pour moi, il s’agit juste de rester prêt quand une opportunité se présentera. »