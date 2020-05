Udonis Haslem craint pour le moral et la motivation des joueurs en cas de reprise dans une « bulle »

Alors que tout le monde s’interroge sur la forme physique des joueurs NBA en cas de reprise, Udonis Haslem s’inquiète lui plutôt du volet mental et des conséquences d’une fin de saison en vase clos.

« Il faut donner des possibilités au joueurs d’évacuer la pression pour pouvoir rester en bonne santé mentalement » alerte ainsi l’intérieur du Heat dans les colonnes du Sun Sentinel. Sous peine de connaître les même conséquences qu’une reprise précipitée sur le plan physique. « Si on ne fait rien, le jeu sera moins bon, il y aura du mauvais basket. Les gars ne seront pas heureux et ça ne marchera tout simplement pas. »

« Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on prépare une saison sur le plan mental, afin d’aller sur le terrain et d’être performant au plus haut niveau tous les soirs »

On pourrait dire que les joueurs NBA ont l’habitude de vivre loin de chez eux, dans des hôtels, qu’ils ont hâte de reprendre et sont motivés comme jamais, mais ça ne suffit pas. Et avec ses 17 ans en NBA, Udonis Haslem le sait.

« Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on prépare une saison sur le plan mental, afin d’aller sur le terrain et d’être performant au plus haut niveau tous les soirs, surtout quand dans une atmosphère de playoffs. Je fais partie de ceux qui ont toujours eu besoin de moyens de décompression pour bien me sentir dans ma tête » explique-t-il. « Si on avance dans cette direction, il faut espérer que la ligue et les joueurs agissent intelligemment sur ce point, et qu’on ne soit pas juste enfermés dans un hôtel en quarantaine entre les matchs » .

Non pas que les bars et restaurants lui manqueraient trop si le Heat allait loin en playoffs et qu’il était confiné plusieurs mois, le vétéran a passé l’âge. « Je n’ai jamais été loin de ma famille pendant si longtemps » souligne-t-il. « Même pour le road trip sur la côte Ouest lors de la première saison de LeBron ici, ou les voyages en Europe. Ce sera vraiment compliqué pour beaucoup d’entre nous. »