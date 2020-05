La première paire d’Air Jordan portée par Michael Jordan devient la sneaker la plus chère de l’histoire

Profitant de la diffusion de « The Last Dance » sur ESPN/Netflix, Jordan Geller avait décidé de mettre aux enchères la première paire de « Air Jordan 1 » portée par Michael Jordan, en 1985, et dédicacée par « His Airness ».

Il avait acquis la paire en 2012, pour la placer dans son musée dédiée aux sneakers, ShoeZeum.

Mais le collectionneur a eu le nez creux, profitant de l’engouement autour de « The Last Dance » pour battre un record. Alors que les estimations de Sotheby’s misaient en effet sur un prix de vente aux alentours des 150 000 dollars, il a en fait été quatre fois plus élevé, avec un mise finale de 560 000 dollars !

Cette « Air Jordan 1 » devient donc la sneaker la plus chère de l’histoire, dépassant le record établi l’an dernier par la « Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe », qui n’avait été adjugée « qu’à » 437 500 dollars.