Brett Brown a profité de cette pause pour étudier les maux des Sixers

« Incomplet. » Brett Brown utilise cet adjectif pour qualifier le « Process » dans lequel se sont embarqués les Sixers il y a quelques années, en vue de faire de l’équipe un candidat au titre. À l’heure actuelle, malgré les ambitions affichées à l’entame de la saison, Philadelphie échouerait à une modeste 6e place de sa conférence Est, si le championnat venait à ne pas reprendre.

Une triste perspective pour l’équipe et son coach qui n’aurait même pas l’occasion de tenter de redresser la barre en playoffs. « Il est humain d’y penser en permanence », note le technicien, en référence à ce scénario sans reprise.

Cette suspension du championnat a au moins permis à Brett Brown de faire le point sur la situation de son équipe. « La réalité est que nous n’avons disposé de nos titulaires qu’à 19 reprises sur 65 matches « , commence-t-il par rappeler, en référence aux blessures successives de Joel Embiid (21 matches manqués), Ben Simmons (11) ou encore Josh Richardson (17).

Facteur blessure ou pas, Brett Brown se dit sûr que « cette équipe est faite pour les playoffs ». Des playoffs qui, s’ils venaient à démarrer aujourd’hui, verraient les 76ers affronter les Celtics sans disposer de l’avantage du terrain…

« Nous avons découvert et confirmé certaines choses qui me donnent une confiance énorme. On se sent à l’aise avec l’idée que cette équipe peut faire des choses spéciales, si nous pouvons d’abord être en bonne santé »

Or, cette dimension a montré toute son importance dans la saison des Sixers. S’ils disposent du meilleur bilan de la ligue à domicile, faisant du Wells Fargo Center une forteresse quasiment imprenable (29 victoires – 2 défaites), ils comptent en revanche parmi les pires bilans à l’extérieur (10 victoires – 24 défaites).

Le coach a profité de cette suspension pour étudier cette question, parmi les autres maux de son équipe : « On a étudié en profondeur pourquoi nous sommes légers à l’extérieur, pourquoi nous sommes bons à domicile, la délimitation sur notre poste de pivot, l’étude de certaines combinaisons et de ce que cela signifie sur le plan défensif, autant que sur le plan offensif. Je veux savoir ce qu’on a fait correctement, ou pas, et savoir pourquoi dans les deux cas. »

Le coach ne rentre pas dans le détail mais il est persuadé que ce travail de ces dernières semaines aura un impact positif : « Nous avons découvert et confirmé certaines choses qui me donnent une confiance énorme […] On se sent à l’aise avec l’idée que cette équipe peut faire des choses spéciales, si nous pouvons d’abord être en bonne santé. »

Il termine en rappelant ce cap : « La mission a été et restera la suivante : nous devons viser le titre. »