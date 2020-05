Detroit : Bruce Brown s’est fait opérer du pouce durant la suspension

Si la saison NBA venait à reprendre aujourd’hui, Bruce Brown serait prêt à reprendre du service. En avril, l’arrière des Pistons a subi une opération du pouce droit, en vue de réparer le ligament collatéral ulnaire pour être précis. Il est aujourd’hui arrivé au terme des six semaines de rétablissement imposées par l’opération.

« J’ai continué à m’entraîner, » assure-t-il lors d’une visioconférence organisée par les Pistons. « Je m’entraîne quasiment tous les jours maintenant. Je serai prêt dès qu’ils voudront qu’on revienne. » Comme d’autres joueurs NBA, Bruce Brown a profité de cette suspension du championnat pour se débarrasser d’une blessure qui l’avait gêné ces derniers mois. Il avait notamment manqué deux matches début janvier à cause d’une entorse à ce même pouce.

Et la douleur était restée vivace : « Quand j’ai été touché, ça a été très douloureux mais j’ai joué malgré la douleur. Je suis un dur donc je n’y faisais pas trop attention. Ça ne m’a pas empêché de faire quoi que ce soit. Ça m’a même un peu aidé à shooter aussi, donc c’était cool pour moi. »

Durant sa convalescence, il a pu bénéficier, à l’instar de ses coéquipiers Luke Kennard, Derrick Rose et Brandon Knight, d’une autorisation médicale pour continuer d’avoir accès aux installations de sa franchise.

Désormais rétabli, Bruce Brown se projette sur la suite. Dans sa deuxième année NBA, il a doublé sa production statistique par rapport à sa saison rookie en tournant à près de 9 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Responsabilisé à la mène par séquence, il dit vouloir poursuivre ses progrès dans le tir ainsi que « vraiment limiter les pertes de balle (ndlr : 1,7 par match), essayer de lire les défenses et faire le bon choix ».

Bruce Brown s’imagine également s’imposer comme un leader. Il ne cache pas que « The Last Dance » a eu un effet sur lui : « Évidemment que nous avons Blake (Griffin) et (Derrick) Rose, des gars que nous respectons. Mais je suis cool, ma personnalité s’adapte à tout le monde. Je pense pouvoir être ce type de leader. »