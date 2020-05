Pour John Collins, les Hawks ne sont pas loin de passer un cap

Avec le duo Trae Young – John Collins, l’arrivée de Clint Capela et l’essaim de jeunes talents comme Kevin Huerter, Cam Reddish et De’Andre Hunter, les Hawks possèdent des éléments prometteurs et qui pourraient en faire une place forte de la conférence Est dans les années à venir.

Voilà pourquoi le coach Lloyd Pierce vise les playoffs pour la saison prochaine. Une ambition saine et logique mais bien loin de la réalité. Les Hawks n’ont remporté que 29 matches l’année passée, et cette saison, ils n’étaient qu’à 20 succès en 67 matches.

Pourtant, John Collins pense que lui et ses troupes ne sont pas loin de passer un cap.

« Je continue d’entendre qu’on est une équipe au bord des playoffs et je veux pousser cette équipe dans un espace mental où les gens penseraient à nous comme une équipe qui vise les playoffs chaque année », explique-t-il à l’Atlanta Journal Constitution. « Une fois qu’on l’aura prouvé, on obtiendra ce respect. Avec nos jeunes talents, notre entente, notre style, on n’est pas loin. On est sous les radars. Quand le temps sera venu pour nous d’aller en playoffs, je pense qu’on pourrait être des tueurs. »

Un discours qui tranche avec les propos qu’il tenait la veille de la suspension de la saison. Le 10 mars dernier, John Collins expliquait qu’il était « frustrant et dur d’aller sur le terrain chaque soir comme un outsider, en sachant que tu vas probablement perdre, en sachant que tu dois quand même jouer dur et prouver à tes coéquipiers, tes coachs, et les gens au-dessus, que tu as encore de la valeur ».

Rien n’a changé depuis puisque la saison a été arrêtée. Les Hawks ne sont pas devenus des terreurs en ne jouant pas, et les défis seront donc nombreux pour voir la franchise gagner plus de 30 matches dans un premier temps, puis 40 et pourquoi pas s’inviter en playoffs. Rien que pour John Collins, qui devra cohabiter avec Clint Capela.

« La prochaine étape, c’est de jouer ensemble, surtout avec De’Andre, Cam et Bruno Fernando. Répéter les choses, prendre de l’expérience, se tromper, faire bien les choses, progresser. Quant à moi, je suis plutôt polyvalent, donc les gens vont voir qu’on peut évoluer ensemble, Clint et moi. »