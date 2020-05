Adidas : la Dame 6 passe en mode lifestyle

Ce n’est pas le coloris le plus original, mais assurément le plus luxeux. Le 6 juin, la Dame 6 va adopter le cuir. Du daim sur les orteils et au talon. Quelques morceaux de cuir pleine fleur ailleurs. Le changement d’ambiance est assez net par rapport aux précédentes éditions, souvent très colorées.

Comme souvent quand il y a du noir, adidas a choisi le doré pour apporter du contraste sur le logo et l’inscription « Dame VI » située à l’arrière.

La mousse Lightstrike et une semelle au motif chevron restent en place, ce qui devrait la rendre utilisable en jeu. Mais difficile de dire si cette paire sera vraiment aussi performante que les modèles en mesh.

On ne sait pas encore si l’arrivée du cuir va faire grimper le prix de cette Dame 6.

